سوسن بدر تتحدث عن مرض والدتها.. وتكشف تعرضها للخيانة كشاكيرا

حلَّت الفنانة المصرية سوسن بدر ضيفةً في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو اليثي، وتطرَّقت للحديث عن والدتها الراحلة آمال سليم وجوانب من تجاربها العاطفية.

مرض والدة سوسن بدر

كشفت سوسن بدر أن والدتها تركت مهنة التمثيل بعد آخر أعمالها في مسرحية "ريا وسكينة"، نتيحة إصابتها بمرض الزهايمر، إذ بدأت بالنسيان وفقدان الذاكرة تدريجيًا.

وحول تفاصيل مرض والدتها، أشارت بدر إلى أن والدتها أصيبت بالزهايمر في بدايات مسرحية "ريا وسكينة"، ولم يكن في ذلك الوقت معروفًا في مصر، لهذا لم تكن هي والعائلة يعرفون أسباب تصرفاتها الغريبة، حينها أشار عليهم أحد الأطباء بأخذها إلى دكتور في الخارج لمعرفة مرضها.

وتابعت بدر أن الدكتور أخبرهم أن والدتها مصابة بمرض الزهايمر، موضحًا أن الصعوبة في المرض هذا ليس في بداياته بل في النهاية، قائلة: "وقالنا المتعب فى المرض ده مش فى البداية ولكن المتعب فى النهايات، وعاشت بيه من بداية مسرحية ريا وسكينة، وبطلت لانها كانت بدأت تنسى".

تحدَّثت الفنانة المصرية سوسن بدر عن والدتها الفنانة الراحلة آمال سالم خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، مُتطرقًا للحديث عن تفاصيل مرضها قبل وفاتها.

وكشفت بدر أنها شعرت بالفراغ بعد وفاة والدتها، رغم أنها كانت مريضة لفترة طويلة، إلَّا أن تواجدها لوحده كان يملأ حياتها، ووصفت وجود الأب والأم في حياة المرء أجمل شيء في الدنيا.

سوسن بدر والزواج

وعلى صعيد آخر، تطرَّقت بدر للحديث عن حياتها العاطفية حينما سئلت إذا ما كان هناك حب ضائع في حياتها، لتجيب: "إذا كان معنى الحب الضائع إنه ما كملش يبقى أحسن، خذ الشر وراح، وأنا لم يقدر لي النجاح في الزواج وده قدر، ومقدرش أقيم مصدر الخطأ، لكن ممكن لإني تمسكت في اختياراتي بطريقة إما أبيض أو أسود ورفضت الرمادي"

وأوضحت أن العقل هو من يتحكم بها أكثر من العاطفة، قائلة: "حياتي اتسمت بالعقل أكثر من العاطفة، لأن العاطفة كانت تؤثر على واجباتي العائلية"، ولفتت إلى أنها تعرضت للخيانة والإهانة، مُشيرةً أن الجميع تعرض للخيانة مستشهدةً بالفنانة اللاتينية شاكيرا.

وتابعت: " اتحبيت كتير من داخل وخارج الوسط الفني، ويمكن ربنا عوضني في حب الناس أو في حاجة تانية غير العلاقات العاطفية".



