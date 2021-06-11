سوسن بدر تحذر متابعيها بعد انتحال شخصيتها

انتحل شخص مجهول شخصية الفنانة سوسن بدر وأخذ يرسل رسائل لعدد من الفنانين باسمها ، بحسب رواية سوسن بدر وهو ما حذرت منه متابعيها عبر (ستوري) على (إنستجرام) الخاص بها، وكتبت: (الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه)، حسب موقع اليوم السابع.

وتلقت النجمة سوسن بدر الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشرت صورة على صفحة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت سوسن قائلة: (الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد.. نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية.. كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم).

وشاركت النجمة سوسن بدر فى بطولة مسلسل (بين السما والأرض) في موسم رمضان الماضي، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.