سوسن هارون تصدم الجميع بتغيُّر شكلها.. "مركبة راس على جسمها"!

أصبح النجوم يشبهون بعضهم البعض حتى بات التعرف عليهم أمرًا صعبًا للغاية خاصة بعد خضوعهم لمعايير الجمال المعاصرة التي تقتصر على الشفاه الممتلئة والأنف الصغير النحيل والوجه المشودو والحنك العريض.

صدمت الممثلة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية سوسن هارون متابعيها بتغيُّر شكلها بشكل ملحوظ بعد خضوعها لعدة إجراءات تجميليلة، حيث شاركت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" عدة فيديوهات تكشف فيه خضوعها لعملية تكبير الشفاه وتحديد الحنك ونفخ الوجنتين.

بدت سوسن هارون شخصية مختلفة بشكل جذري ولم تعد تشبه نفسها على الإطلاق حتى أن المتابعون لم يتمكنوا من تمييز أنها ذات الشخص، فعلَّقت إحدى المتابعات: " المشاهير صارو نسخ من بعض تعرف الفرق بينهم اذا تكلمو بس".

وعلَّقت أخرى ساخرة: " شلوووووووووووووون وين سوسن هارون طلعوها".

وكتبت أخرى: " هذي شكله مركبه راس على جسمه".

من جهة أخرى، شبهتها إحدى المتابعات بالفنانة الأردنية "ديانا كرزون"، وكتبت: "صارت لصق نسخ كأنها ديانا كرزون".

يجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدم بها سوسن هارون متابعيها بتغير شكلها، ففي إحدى المرات أطلَّت على متابعيها بشفاه منتفخة بشكل مرعب عقب خضوعها لعملية حقن شفاهها بمادة الفيلر.

يذكر أن هارون دائماً ما تثير الجدل فقد تداول الجمهور مقطع فيديو لها وهي برفقة زوج شقيقتها وبدت وهي تتناول القهوة مشيرة إلى أن زوج شقيقتها هو من قام بتحضيرها وأنها لذيذة وعلقت "غلطتك إنك تزوجت أختي وما تزوجتني.. كان طلعوا عيالنا أحلى" كما شاركت فيديو آخر وهي خارجة من الحمام وعلقت "إمي لهلأ بتحممني.. ورح تضل تحممني حتى لو صار عمري 60 سنة".