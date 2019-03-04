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سونام كابور ترد على كل من اعتبرها معادية للهند بعد تصريحها الأخير..شاهدوا ماذا قالت!

سونام كابور ترد على كل من اعتبرها معادية للهند بعد تصريحها الأخير..شاهدوا ماذا قالت!
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