سونام كابور ترد على كل من اعتبرها معادية للهند بعد تصريحها الأخير..شاهدوا ماذا قالت!

سونام كابور

تعرضت النجمة الهندية سونام كابور لحملة انتقادات واسعة بعد تصريحها الأخير عن التوترات الحاصلة بين الهند وباكستان، وردت من خلال تعليقها الذي كتبته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي على كل من وصفها بأنها معادية للهند.

وفي نفس الوقت، حاولت كابور أن تلطّف الأجواء بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له على موقع تويتر، وأكدت أنها ستقف دائمًا إلى جانب بلادها، مع الإصرار على أنها ضد الأعمال الإرهابية ومع تذكير الناس بأن لديهم الحق دائمًا في أن يقولوا رأيهم دون الخوف من أي تبعات لذلك.

وكان رد كابور على الأشخاص الذين وصفوها بأنها معادية للهند أنها كتبت لهم بكل بساطة: "فخورة بانتقاداتكم..وسلامي لكل الناس المجانين على مواقع التواصل".

يشار إلى أن سونام كابور تعتبر واحدة من نجمات الصف الأول في عالم بوليوود، ولديها في رصيدها الكثير من الأعمال المميزة التي جعلتها من المنافسين الأقوياء في مجال صناعة الأفلام في الهند.