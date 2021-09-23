سيدة تدعي أنها زوجة الشاعر فائق حسن و الأخير يرد

كشف الصحفي اللبناني ربيع هنيدي عن محاولة سيدة إفساد زواج الفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن.

و خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (تريندز) القال ربيع هنيدي إنه تلقى رسائل هاتفية من سيدة تؤكد أنها زوجة الشاعر فائق حسن ، و تدعي أن زواجه من أصالة هو مجرد زواج مصالح، ليتواصل ربيع هنيدي مع فائق حسن الذي نفى الموضوع جملة وتفصيلا.

هذا و كانت النجمة السورية أصالة، قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، ليثير الأمر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره التزم العريان الصمت و اكتفى بنشر صورة جمعته بتوأمه من المطربة أصالة، على موقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام)، نالت إعجاب بعض متابعيه، فيما اعتبر البعض الآخر انها ردة فعل له على ارتباط طليقته الجديد.