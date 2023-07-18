سيرين عبد النور تطرح (هزهزة) و باللهجة المصرية

البوابة-طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان (هزهزة) والتي تشهد عودتها للغناء الرومانسي، و الاغنية من كلمات ملاك عادل و ألحان محمد يحيى و توزيع كينغ، و إخراج إيلي فهد، و إنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.

و طرحت الفنانة اللبنانية جديده(هزهزة) باللهجة المصرية، وظهرت سيرين خلال الفيديو كليب بستايل جديد ومختلف، وقد تعاونت مع الفنانة بدرية طلبة لأول مرة، وهذا يعد حدثًا مثيرًا للاهتمام.

وعرض لسيرين عبد النور في وقت سابق مسلسل (العين بالعين) عبر منصة (شاهد)، بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، و إخراج رندة علم.



