  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سيرين عبد النور تطرح (هزهزة) و باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح (هزهزة) و باللهجة المصرية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 تمّوز / يوليو 2023 - 03:23
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

البوابة-طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان (هزهزة) والتي تشهد عودتها للغناء الرومانسي، و الاغنية من كلمات ملاك عادل و ألحان محمد يحيى و توزيع كينغ، و إخراج إيلي فهد، و إنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.

اقرأ ايضاًسيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بالمايوهسيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بالمايوه

سيرين عبد النور

و طرحت الفنانة اللبنانية جديده(هزهزة) باللهجة المصرية، وظهرت سيرين خلال الفيديو كليب بستايل جديد ومختلف، وقد تعاونت مع الفنانة بدرية طلبة لأول مرة، وهذا يعد حدثًا مثيرًا للاهتمام.

وعرض لسيرين عبد النور في وقت سابق مسلسل (العين بالعين) عبر منصة (شاهد)، بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، و إخراج رندة علم.


 

كلمات دالة:سيرين عبد النور

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن