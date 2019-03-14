سيرين عبد النور تنشر رسالة توبيخ غامضة و الجمهور يتسائل من المقصود؟

سيرين عبد النور

فاجأت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بما نشرته عبر (ستوري انستجرام)، حيث كتبت رسالة توبيخ علنية جريئة، مما جعل الكثيرون يتساءلون عن سبب هذه الخطوة غير المتوقعة من جانبها.

وكتبت سيرين عبد النور في رسالتها: (لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل. واوقات بتتوقع من الاشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن.. للأسف، القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل. برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وتابعت النجمة اللبنانية كلماتها الغامضة بقولها: (المعلومة المهمة هي: يللي ما عنده قدر من المحبة والتواضع ما عندو شي ولا شي.. عيد حساباتك). مما فتح الباب للتكهنات والتساؤلات حول الشخص المقصود بهذه الرسالة.

وكثرت التخمينات بين جمهور النجمة اللبنانية، حيث ظن البعض أن كلماتها قد تكون موجهة لأحد العاملين معها في مسلسل (الهيبة 3)، بينما رفض البعض هذا الرأي مؤكدين أن سيرين عبد النور من أكثر النجمات احترافية، وأنها بالتأكيد تقصد أحد أصدقائها الذي تسبب بتصرفه في إغضابها فرفضت البقاء صامتة.