شاهد سيلفي المطربين من أولمبياد أبو ظبي: الجسمي برفقة أصالة و تامر حسني

تستعد دولة الإمارات، للمحفل الرياضي الهام، إذ من المقرر افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبي، اليوم 14 مارس/آذار الجاري، وهو الحدث الرياضي الهام الذي يحظى باهتمام عالمي كبير.

حسين الجسمي، نشر صورة سيلفي برفقة كل من الفنانة أصالة ونجم الجيل تامر حسني، والمقرر لهم المشاركة في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبي، وعلق قائلاً: (محبّتكم وثقتنا الكبيرة بقدراتكم جمعتنا في دار العز أبو ظبي نتطلع لنجاحاتكم ونفخر في الأولمبياد الخاص الإماراتي)، حسب اليوم السابع.

وكان حساب الأولمبياد الخاص ، أكد أن الفنان تامر حسني سيغنى نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلال حفل افتتاحه في 14 مارس/آذار، ونوه أيضًا إلى مشاركة الفنانة السورية أصالة نصري والفنان حسين الجسمي.

وتستضيف العاصمة أبو ظبي بدولة الإمارات 7 آلاف رياضي من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية (أبو ظبي 2019) والذي يقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس/آذار الجاري.