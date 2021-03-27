سيل من الانتقادات لمشاركتها في موكب الموميات و هند صبري: عندي كورونا!

شغلت الفنانة التونسية هند صبري جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار يوم أمس، بعدما ترددت أنباء عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، واعتراض عدد من زملائها في المجال الفني على اختيار ممثلة غير مصرية في ظل توفر عدد كبير من الفنانات الأولى بهذه المهمة.

وقد غردت هند صبري عبر موقع (تويتر) كاشفة عن عدم تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وقالت: (صباح الخير .. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و اعود للتصوير . ربنا يلطف بالجميع .. ).

وأضافت: (سيل من الانتقادات و الإعتراضات و التعليقات على مشاركتي في حدث #نقل_الموميات_الملكية فوجب التوضيح : انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرّر اني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية ، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته ،تشارك فيه فنانة واحدة؟ و لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية ابا عن جد ؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر ، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته ،و مشاركتهم اكبر من مشاركتي بكثير و هذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه).

يذكر أن الحدث الفريد الذى ينتظره العالم بنقل 22 مومياء ملكية تكمن تفاصيله فى خروج المومياوات ليلا من الباب الرئيسي للمتحف المصري بالتحرير، ثم سيجرى حملها على عربات مصممة بالطراز الفرعوني وفوقها صناديق زجاجية لحفظ المومياوات، وسيقف بجانب السيارات وأمام الموكب أفراد يرتدون أزياء فرعونية، وأفراد على الخيل.

وقبل تحرك الموكب تطلق 21 طلقة في الهواء ثم تخرج السيارات الواحدة تلو الأخرى من أمام بوابة المتحف بشكل دائري لتخرج من الباب الرئيسي للمتحف الخارجي لتتجه إلى ميدان التحرير وتدور حول المسلة، وبعدها يضئ ميدان التحرير والمسلة والمباني التي حولها، ثم يسير الموكب بمحاذاة نهر النيل.