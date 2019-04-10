شائعات حول وفاة الفنانة سميرة توفيق..فما حقيقة ذلك؟

الفنانة سميرة توفيق

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، وهو الأمر الذي نفاه نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب يوم الثلاثاء، بعدما تم تداول الخبر على نطاق واسع من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت الشائعات بالانتشار حول وفاة الفنانة سميرة توفيق بعدما دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في القلب، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذا الخبر، فانتشرت في شهر مارس الماضي أيضًا ذات الشائعة، إلّا أن ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية لينا رضوان نشرت عبر حسابها فيديو لآخر لقاء تلفزيوني أجرته خالتها في المملكة العربية السعودية كنفي واضح لكل تلك الأخبار.

وعلقت لينا رضوان في وقتها على الفيديو قائلة: "إلى كل من تمنى لها المشفى والموت ان شاء الله موتكم يا مبغضين..سميرة توفيق عراقة الاسم تكفي في الحياة والموت..محروسة وعين الله وحمايته ترعاكي وتحفظك يا رب".

الى كل من تمنى لها المشفى والموت انشالله موتكم يا مبغضين .. سميرة توفيق عراقة الاسم تكفي في الحياة والموت... محروسة وعين الله وحمايته ترعاكي وتحفظك يا رب ..

الموت لكم بأذن الله لانكم اشرار .... pic.twitter.com/jBWDJjOY5a — Lina radwan (@RadwanLina) ٢٩ مارس ٢٠١٩

الجدير ذكره، أن سميرة توفيق اتجهت في الآونة الأخيرة إلى السعودية، للعمل على إعادة تسجيل عدد من الأغاني الخاصة بها في الثمانينات، وبحسب بعض التقارير الصحفية التي تابعت زيارتها إلى هناك، من المتوقع أن تقوم هيئة الترفيه في السعودية بإعادتها إلى المسرح من خلال حفل غنائي كبير.

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