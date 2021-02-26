شائعات حول وفاة يوسف شعبان بمضاعفات (كورونا) و ابنته توضح

أكدت زينب شعبان ابنة الفنان يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، أن حالة والدها مستقرة إلى حد ما حتى الآن، وقالت: (الوضع الصحي لوالدي مستقر، وياريت الشائعات دى تتوقف لأنها بتأثرعلى نفسية أسرتي).

وأضافت ابنة الفنان يوسف شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج (مساء dmc)، عبر فضائية (dmc)، مساء الخميس: (الكثير من الشائعات الخاصة بدأت في التوارد بشأن الحالة الصحية لوالدي، وهذا الأمر يزعجنا كثيرًا)، مؤكدة أن والدها يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة، حسب موقع مصراوي.

وقالت ابنة الفنان يوسف شعبان: (والدي تم وضعه على الأكسجين، ولكنه لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي كما تداول البعض).

النجم المصري نقل فور تأكيد الإصابة إلى مستشفى خاص للعزل في الدقي، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة وتدهورت حالته هناك بشدة، ما أجبر زوجته على نقله إلى مستشفى آخر في حي العجوزة، وبعدها بدأت حالته الصحية في الاستقرار، وتم حجزه في غرفة عزل عادية، مع بدء العلاج بالبروتكول المتبع، ومصدر القلق الوحيد هو الارتفاع المستمر في ضغط الدم.