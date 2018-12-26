شائعات متداولة حول وفاة سعد لمجرد في حادث سير بفرنسا، فما حقيقة هذا الخبر؟

سعد لمجرد

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات وأخبار عبر المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الفنان المغربي سعد لمجرد فقد حياته إثر تعرضه لحادث سير في فرنسا.

وبعد الضجة التي أثارتها هذه الأنباء، نفت مصادر مقربة من الفنان سعد لمجرد هذه الأخبار تمامًا، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد هناك أساس من الصحة في تلك الشائعات التي تقول أنه توفي بسب حادث سير.

وحتى يطمئن الجمهور على نجمهم المفضل والمحبوب، نشر لمجرد صورة عبر حسابه على أحد مواقع التواصل، وكتب تعليقًا عليها قال فيه: "الحمد لله أنا بخير، ولم أتعرض إلى حادث أو أي شيء من هذا القبيل، الله يسامح هذا الشخص اللي نشر هذا الخبر".

على صعيد آخر، يحتفي النجم المغربي في الوقت الحالي بإطلاق سراحه المؤقت من سجنه في فرنسا بعد قضية الاغتصاب الأخيرة في سان تروبيه، وأول ما فعله حين خرج هو طرحه لأغنيته الجديدة "بدك إيه" والتي تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة حتى الآن.