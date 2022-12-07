شادن القحطاني تفكر بالانضمام لـOnly Fans.. صور حصرية لا تناسب جميع الأعمار

أحدثت مشهور السناب شات السعودية شادن القحطاني حالة من الجدل، وتعرضت لموجة من السخرية بعد عرض اقتراح أمام لمتابعيها، بشأن دفعهم مبلغ شهري من أجل مشاهدة صورها الخاصة.

شادن القحطاني تقرر الانضمام لموقع Only Fans

وشاركت شادن منشور عبر حسابها في "سناب شات" أشارت فيه أن هناك فكرة تدور في ذهنها منذ مدة، حيث توَّد نشر صورها الخاصة والجميلة في موقع يتضمن اشتراك شهري يسمح للمشتركين فقط برؤيتها.

وعددت شادن مميزات فكرتها، وهي توفيرها صور حصرية للمشتركين فقط، على تكون أكثر احترافية.

ويبدو أن الصور لا تناسب جميع الأعمار، حيث كتبت: "محد يقدر يشوفها لأن السناب تعرفون فيه كل الأعمار"، وتابعت "الي ما يحبون الصور هذي وتزعجهم ما عاد بيشوفونها نهائيًا بالسناب.

ولفتت إلى أن الموقع معروف لدى الكثيرين باسم "المعجبين الحقيقين"، الذي يعني بالإنجليزية Only Fans، حيث يوفر بودكاستات ويوميات، قائلة أنه موقع "عادي بس ميزته الي يحبونك صدق يدفعون شهريًا.

وتساءلت القحطاني عن السعر المعقول للاشتراك الشهري، قائلة: "المهم، إن شاء الله بسويها بس كم السعر الشهري المعقول عشان تقدرون تشتركون ونسولف مع بعض ونتفاعل؟ عطوني ارائكم عن الموضوع وتحسون فكرة بطلة ولا لا؟".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فكرة شادن، فكتب أحدهم: "ملكات جمال العالم وعارضات الازياء المدعومين من شركات عالمية ما حطوا اشتراك على صورهم، فالعالم بيتركونهم ويناظرونك ليه؟".

وعلَّقت أخرى: "انا مو محصل اشتراك نتفلكس عشان اشترك واشوف وجهكك"، وأضافت أخرى: "من اللي بيدفع علشان يشوف خشتك ؟".

موقع Only Fans

والجدير بالإشارة إلى أن موقع Only Fans يمنح منشئي المحتوى صنع خدمتهم الاشتراكية الخاصة بهم التي يمكن الاشتراك بها مقابل بعض المال.

ويختص الموقع بشكل خاص في مجال ترفيه البالغين، حيث يلجأ إليه العديد من صناع المجتوى في نشر صور وفيديوهات تتراوح ما بين المثير إلى الإباحي للمشتركين مقابل مبلغ من المال، كما فعلت الفنانة الأمريكية بيلا ثورن، التي حصدت أول مليون دولار في أقل من 24 ساعة.