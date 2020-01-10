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(شامخ): أول فيديو كليب لأصالة بعد انفصالها عن العريان

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:07
أصالة
أصالة

طرحت المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان (شامخ) عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب)، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن طارق العريان.
وتقول كلمات الأغنية: (حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني).

(شامخ) أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي.

 


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