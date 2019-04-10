شاهدوا ردة فعل دنيا بطمة بعدما طلبت حلا الترك من والدها أن يعود لوالدتها (فيديو)

دنيا بطمة وحلا الترك

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لسيل من الانتقادات والتعليقات اللاذعة، وذلك بعدما ظهرت في إحدى المقابلات مؤخرًا، وتحدثت حول رغبة حلا الترك في عودة والدها إلى والدتها منى السابر، وقالت بأن حديث حلا ما هو إلا احلام وطموحات ولن يتحقق، وختمت حديثها بضحكة وصفها الجمهور بأنها كضحكة الساحرة الشريرة.

وظهرت دنيا خلال لقاء تلفزيوني، علقت فيه على رغبة حلا الترك في عودة أبيها لأمها، قائلة: ”خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي أنه يرجع لأمها“.

View this post on Instagram A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Apr 9, 2019 at 1:52pm PDT

وتابعت الفنانة المغربية: ”لما تكلمه في التلفون تقوله على الموضوع.. منقدروش نسيطروا على العيال الصغار لكن أقدر أقولك الله أعلم بالغائب..تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعى أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها“.

وكانت إحدى الناشطات قد علقت على ما صرحت به دنيا بطمة وقالت: " الحين هذي ماعندها حياة يسألوها عنها اتركي حلا في حالها البنت ماقد ذكرتك ولا تكلمت عنها في مقابلة وهذي في كل مقابلة حلا سوت حلا فعلت اعوذ بالله منها".

الجدير ذكره، أن العلاقة بين حلا الترك ودنيا بطمة ليست على ما يرام في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما انتقلت حلا للعيش مع والدتها منى السابر، ووقوع بعض المشكلات مع والدها المنتج محمد الترك.