شاهد: أمينة خليل بـ(لوك) غريب على بوستر (لص بغداد)

تصدرت الفنانة أمينة خليل، بوستر دعائي منفرد، لفيلمها الجديد (لص بغداد)، حيث ظهرت بلوك مختلف وجديد عليها، تمهيدًا لعرض الفيلم في السينمات شهر يناير المقبل عام 2020.

وقامت أمينة، بنشر البوستر من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق (انستجرام)، وعلقت على الصور قائلة: ( اخيرًا.. مفاجأة انا متحمسة جدًا لها).

(لص بغداد) بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى .