شاهد: ابنة شقيق عادل إمام تشعل (إنستجرام) بجمالها

أحدثت نور عصام إمام (ابنة شقيق النجم عادل إمام)، ضجة كبيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق (انستجرام)، بأحدث صورة نشرتها خلال الساعات الماضية، لفتت بها أنظار متابعيها بجمالها اللافت، مع عدم اعتمادها على الكثير من مساحيق الماكياج إلا القليل منها.

وتفاعل متابعو نور ، مع صورتها الأخيرة، بالتعليقات التي أبرزت جمالها اللافت، فقالت إحداهن: (قمر ما شاء الله)، وأخرى علقت: (فتاة رائعة الجمال)، بينما قالت أخرى: (أجمل عيون)، حسب موقع صدى البلد.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.