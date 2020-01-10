شاهد: الظهور الأحدث لابنتي تامر حسني و بسمة بوسيل

خطفت ابنتا الفنان تامر حسني و بسمة بوسيل الأنظار بظهورهما المفاجئ، بعد أن نشرت والدتهما صوراً لهن خلال استمتاعهن بوقتهن في مدينة دبي.

بسمة بوسيل نشرت صورها مع ابنتيها تاليا وأماليا على حسابها على (انستجرام)، ولكنها حرصت على إخفاء وجهيهما من خلال جعلهما ينظران إليها لحظة التقاط الصور.

تفاعل متابعو بسمة بوسيل مع صورها مع ابنتيها، خاصة وأنها حرصت على التأكيد بأن هذا الوقت تقضيه مع عائلتها فكتبت تعليقاً: (الحب هو سر كل شيء في هذا العالم) ووضعت هاشتاغ (وقت العائلة)، حسب موقع مجلة ليالينا.

ورغم أن صور ابنتي تامر حسني وبسمة بوسيل لم تكشف عن وجهيهما، إلا أن البعض ألمح إلى أن ابنتها الكبرى تاليا نسخة عن والدها.