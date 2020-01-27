شاهد الظهور الأحدث لصلاح السعدني بعد شائعة وفاته

نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة لوالده الفنان صلاح السعدني في أحدث ظهور له بعد غياب لفترة طويلة عن الظهور سواء في المناسبات الفنية أو على السوشيال ميديا .

و ظهر أحمد السعدني برفقة والده في الصورة وكتب في تعليقه عليها :( العمدة بيصبح.. ويظهر بها صلاح السعدني بصحة جيدة بعد الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عن سوء حالته الصحية وآخرها شائعة عن وفاته)، حسب موقع دنيا الوطن.

و تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة معبرين عن حبهم و اشتياقهم للنجم القدير داعيين له بالصحة و العافية.