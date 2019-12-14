شاهد: الظهور الأحدث للفنانة المعتزلة شمس البارودي و عائلتها

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، برفقة زوجها الفنان حسن يوسف و عدد من عدد من أفراد أسرتها،

و كانت شائعات قد تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن نية شمس البارودي، العودة للفن؛ بعد خلعها النقاب واكتفاءها بالحجاب، خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.

فيما نفت مصادر مقربة من الأسرة، عودتها للفن والأضواء مجددا، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت (في عز شهرتها)، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن، حسب موقع صدى البلد.

وأوضحت المصادر، أن شمس البارودي، تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافين أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.