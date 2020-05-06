شاهد: الظهور الأحدث لنجلاء فتحي بعد وفاة زوجها

ظهرت الفنانة الجميلة نجلاء فتحي في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبر أحدث ظهور لها بعد وفاة زوجها الإعلامي حمدي قنديل، وسط العديد التمنيات من جمهورها بدوام الصحة والعافية.

وهنأت الفنانة القديرة نجلاء فتحى، من خلال الفيديو زوج ابنتها المخرج خضر محمد خضر بمناسبة عيد ميلاده.

وأثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور الفنانة الرائعة نجلاء فتحي، حيث جائت التعليقات: (لساها جميلة، جميلة الجميلات، جميلة فى صغرها وفي كبرها ما شاء الله عليها للجمال عنوان، تبقى جميلة بكل شيء حتى في روحها.. تحياتي وسلامي لها)، حسب موقع اليوم السابع.

الفنانة نجلاء فتحي أثرت السينما المصرية والشاشة الفضية والمسرح بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة تاركة بصمة كبيرة في التاريخ الفني، وتزوجت من الكاتب الراحل والإعلامي حمدي قنديل عام 1995، وظلا معا منذ ذلك الوقت، حتى حان الرحيل والغياب، ولم ينجبا أطفالا، لكنهما كانا سعيدان بالرفقة والحب الذى جمعهما.