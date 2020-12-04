شاهد: حنان مطاوع تبهر متابعيها بجلسة تصوير شبابية

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بجلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت في إطلالة مميزة بالچينز والأبيض، وقد حرصت كعادتها على مشاركة الصور مع جمهورها، ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على (إنستجرام)، وعلقت على الصور قائلة: (الإرادة أنك تنفذ ما كنت تحلم به وتسعى لتنفيذه).

وقد كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته الخامسة النجمة حنان مطاوع، و نالت تصفيقا حارا عقب تكريمها، وقالت كلمة مؤثرة أكدت فيها سعادتها بهذا التكريم، ولأول مرة مع ابنتها المولودة حديثا، كما شكرت زوجها أمير اليماني الذي حضر معها، وأكدت دعمه لها الدائم.