شاهد: حورية فرغلي في غرفة العمليات قبيل إجراء عملية أنفها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ل قبل إجراء للفنانة حورية فرغلي قبل أجراء عميلة أنفها في أميركا، الصورة لم يعرف مصدرها ومن قام بنشرها لـ حورية، ولا حتى كيف انتشرت عبر السوشيال ميديا.

حورية موجودة في ولاية شيكاغو لاجراء جراحة لأنفها تستمر 9 ساعات بعد تعرضها لخطأ طبي في أثناء إجراء جراحة تجميلية في أنفها، ومن المُقرر أنّ تقيم حورية هناك لمُدة 15 يوما للاطمئنان على سير الجراحة بشكل صحيح، حسب موقع مجلة ليالينا.

هذا و تعرضت حورية لحادث في أنفها، نتيجة سقوطها من ظهر الحصان وخضعت لعدد من العمليات الجراحية التي لم تنجح مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على أثرها الاختفاء والعزلة بسببها.

وكانت حورية فرغلي قد تحدثت عن معاناتها خلال السنوات الماضية، بسبب شكل أنفها الذي أفسدته العمليات التي أجرتها به، بعد تعرضه لإصابة شديدة إثر حادث.



وأبدى العديد من المتابعين وبعض نجوم الفن تعاطفهم مع النجمة الشابة، التي تعرضت لموجة تنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال تلك الأزمة.