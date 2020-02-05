شاهد: درة تؤدي مناسك العمرة و بالكمامة خشية (كورونا)

أدت الفنانة التونسية درة، مناسك العمرة، في الأراضي المقدسة، حيث توجهت إلى المملكة العربية السعودية برفقة إحدى صديقاتها، حيث نشرت درة مجموعة من الصور والفيديوهات، عبر حسابها على (انستجرام)، وهى بملابس الإحرام السوداء، كذلك نشرت أكثر من فيديو أثناء قيامها بالطواف حول الكعبة المشرفة، وظهرت درة في الصورة، وهي ترتدي كمامة على وجهها، خوفا من فيروس (كورونا)، والذي بدأ يظهر في مجموعة من الدول.، حسب موقع اليوم السابع.

وتشارك درة في فيلم (يوم وليلة) للنجم خالد النبوي وحنان مطاوع الذي عرض فى السينمات من يوم 6 يناير /كانون الأول وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.