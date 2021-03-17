شاهد: درة تثير إعجاب متابعيها بأحدث ظهور لها مع زوجها

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة لها عبر خاصية (ستوري) على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام).

وظهرت درة في الصورة مع زوجها مفي وضعية ظريفة من المصعد مما اثار اعجاب متابعيها، حسب موقع صدى البلد.

وتشارك درة في فيلم (الكاهن) مع كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

كما تشارك درة في مسلسل (بين السما والأرض)، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.