شاهد: دوللي شاهين تستعد لعيد الأم بجلسة تصوير مع ابنتها

نشرت الفنانة دوللي مجموعة صور لها رفقة ابنتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

وظهرت دوللي، في الصور بإطلالة مبهجة رفقة ابنتها وعلقت عبر حسابها بـ(إنستجرام): (كل سنة وكل الأمهات بألف خير)، حسب موقع مصراوي.

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حالة من النشاط الفني، بعد أن انتهت رسميا من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد (عيد جواز)، ، والذي من المقرر طرحه في دور العرض .

فيلم (عيد جواز) من إنتاج أيمن زكي، وتأليف السيناريست أسامة فهمي، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر ، ويشارك أفي بطولته دوللي شاهين و إيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان.