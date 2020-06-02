شاهد: دينا الشربيني تبهر جمهورها بأحدث إطلالاتها و بالأسود

خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور كريم نور، وظهرت دينا في جلسة التصوير بملامح جادة ولا تبتسم، مرتدية جاكين باللون الأسود، ونشر كريم نور صورة واحدة من جلسة تصوير عبر حسابه على (إنستجرام)، و حازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه.

و طمأنت الفنانة جمهورها عن حالتها الصحية، بعد مخالطتها للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي التي أصيبت أثناء تصوير مسلسل (لعبة النسيان) بفيروس كورونا، و أكدت أنها قامت بعزل نفسها خوفاً على كل المحيطين بها، وأن وضعها الصحي جيد حالياً، موضحة أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا.