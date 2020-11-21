شاهد: راغب علامة و جيهان و إجازة رومانسية في اسطنبول

شاركت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام،) بصور جديدة لها خلال تجولها فى شوارع اسطنبول.

وظهرت جيهان بصحبة زوجها الفنان اللبناني راغب علامة بإطلالة رومانسية وعلقت على الصورة، قائلة: (يمكنك دائمًا أن تكون مغلقًا إلا إذا كنت محاطًا برفقة رائعة - أيام مغلقة سعيدة).

ويعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع (يوتيوب) والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.