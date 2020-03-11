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شاهد: راغب علامة و نجله خالد في أحدث ظهور لهما

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 02:52
راغب علامة و نجله خالد
راغب علامة و نجله خالد

شارك خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، من أعلى جبل في لبنان (فاريا)، عبر حسابه  على (انستجرام)، ويظهران أعلى القمة بعد تسلقهما، وكتب خالد : (يوم من العمر مع أبو خالد)، وسرعان ما حصلت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات، التي جاءت غالبيتها تعليقاً على الشبه الكبير الذي يجمعهما، حسب اليوم السابع.

ويتعاون المطرب اللبناني راغب علامة، حالياُ، مع الفنانة اللبنانية أماني النوري بأغنيتين من كلماتها وألحانها، يحمل الأغاني طابع جديد غيرأعمال راغب السابقة، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنيتين خلال الأيام المقبلة على يتم طرحه على فترات متباعدة.


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