شاهد: راغب علامة يتلقى لقاح فيروس (كورونا) في الإمارات

أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن تلقيه لقاح كورونا للوقاية من الفيروس في دولة الإمارات، ونشر صورة عبر حسابه على (تويتر)، أثناء تلقيه التطعيم، وكتب راغب على الصورة :(اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كورونا شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان).

وبرر علامة في مقطع مصور له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إن (فيروس كورونا المستجد وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب).

من جهة أخرى، أعلنت الإعلامية وفاء الكيلاني تأجيل حلقة النجم اللبناني راغب علامة في برنامج (السيرة) الذي يذاع على قناة (دي إم سي) إلى يوم 8 و9 أبريل/نيسان المقبل، بسبب الأحداث الأليمة التي عاشتها مصر مؤخرا، وعلقت على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة (تويتر): (نظرًا للحدث الأليم اللي عشناه، حصلت بعض التعديلات فتم تأجيل عرض السيرة مع السوبر ستار راغب علامة ليوم 8 و 9 على DMC).