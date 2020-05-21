شاهد: راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه خالد

احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة في حفل عائلي بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤي، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب.

و نشر علامة، عبر حسابه على( تويتر)، صورة من كان النجم راغب علامة هنأ ابنه خالد، بعيد ميلاده، بصورة تجمعهما، نشرها علامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام)، وعلق عليها راغب علامة قائلا: (حبيب روحي وحياتي خالد علامة، بمثل هاليوم رقص قلبي رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامى وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللى بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي.. عيد ميلاد سعيد).