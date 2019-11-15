شاهد: روبي تبهر الحضور في عرض أزياء نيكولا جبران

ظهرت الفنانة روبي في عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره العديد من نجوم الفن، وأطلت في الحفل بفستان أسود قصير أظهر جمالها وأناقتها حيث نشرت صورها من الحفل على حسابتها بموقع (إنستجرام) وسط إعجاب كبير من متابعيها، حسب موقع اليوم السابع.

هذا و تعكف روبي على دارسة أكثر من عرض سينمائي وأيضاً درامي للمشاركة فيهم خلال الفترة الماضية، لاستكمال نشاطها خلال هذا العام والذي عرض لها مسلسل (أهو دا اللي صار) على قناة ONE وحقق نجاحاً جيداً وشارك فى بطولته أحمد داوود وأروى جودة ومحمد فراج وعلى الطيب ومحمود البزاوي وأميرة العايدي وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.