شاهد: سميرة سعيد حورية بيضاء في جلسة تصوير (متاهة)

كشفت الديفا سميرة سعيد، عن صور جديدة لها من كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة (متاهة) التي طرحتها مؤخرا، ضمن أغاني ألبومها الجديد (بحب معاك)، حيث ظهرت مرتدية فستانا أبيض يشبه فستان (عروس البحر)

ونشرت النجمة سميرة سعيد، الصور عبر حسابها على (انستجرام)، صحبتها بتعليق: (فوتوسيشن متاهة).

وخلال الصور،ظهرت الفنانة متألقة بفستان أبيض طويل ، دون أكمام ، وذو ذيل طويل، وتسريحة شعر انسيابية، وماكياج تناسب مع لون بشرتها.

وسرعان ما تفاعل آلاف المتابعين مع الصور، إذ جاء من بين التعليقات، (نمبر وان الحقيقي)، (الفنانة التي لا تشيخ أبدا)، (ست الكل).

وتقول كلمات (متاهة ): (وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا فى متاهة حاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها.. وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتى بس لاقيتنى فهماها بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجى فى إدينا بننساها كان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتى الحب بيضرنا).

أغنية (متاهة) هي حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر، و هي من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.