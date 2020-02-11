شاهد: سميرة سعيد و إطلالة دافئة من بيروت

جذبت المطربة سميرة سعيد إليها الأنظار، عقب مشاركتها صورا لإطلالة شتوية أنيقة خلال تجولها فى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها على (إنستجرام).

سميرة نشرت صورا لها خلال تجولها في الشارع، وارتدت خلالها جاكيت جلد وبنطال وبوت أسود، وحقيبة تحمل اللون الجملي.

يشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هاني ربيع، إحداهما تحمل اسم (إنسان آلي)، وتغنيها الديفا بطابع (هيب هوب لاتين)، والثانية تأخذ شكل (الراب)، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.