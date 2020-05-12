شاهد: سيرين عبد النور في جلسة تصوير رمضانية

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بلوك عربي بمناسبة شهر رمضان وارتدت عباءة سوداء رقيقة، وعلقت سيرين على الصور قائلة:(هالمرة حبيت أطلع بلوك عربي بمناسبة رمضان هذا الشهر الكريم).

كما وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت الفيديو على حسابها بموقع (تويتر)، قائلة: (صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلي وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الامان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شيء تعملوه اضطراري برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دي).