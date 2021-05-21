شاهد: فتحي عبد الوهاب يثير إعجاب متابعيه بإطلالته الجديدة

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة ببدلة وشعر أبيض و قد اشاد متابعوه بوسامته و حضوره.

وشارك فتحي عبد الوهاب في بطولة مسلسل (القاهرة كابول ) مع طارق لطفي، ، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل. و قد تولى إخراج المسلسل حسام علي.

(مسلسل القاهرة كابول) يضم المسلسل ثلاثة قصص مختلفة ومثيرة تضم قصص عن المنطقة العربية في الفترة الأخيرة وخصوصًا الأحداث التي حدثت في مصر ،من أهم القصص التي يتناولها المسلسل هي العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر، وتضم قصة أخرى وهو أحد الإرهابين يسمى رمزي من أحد قادة الأعمال الإرهابية ويقوم بمواجهته والتصدي له ضابط شرطه إسمه عادل،ويقوم بنقل هذه الصورة المذيع طارق كساب.