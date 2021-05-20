شاهد كيف أصبحت "إسراء" طفلة "حب للإيجار"!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلة مسلسل "حب للايجار" المعروفة عند العرب باسم اسراء، "مليسا جيز سينجيز" التي جسدت دور الأخت الصغيرة لبطلة العمل.

وبدا التغير واضحًا في ملامحها ما عدا من عند العينين، كما أنها مازالت تحتفظ بلون شعرها الأسود إلا أنه لم يعد طويل كما كان في مسلسل "حب للايجار" وغيره من المسلسلات التي مثلت فيها.

وكانت "مليسا" قد خطفت الانظار في مسلسل "حب للايجار" بشخصيتها وأدائها، وقد حقق هذا المسلسل نجاح باهر داخل تركية ووعند العرب. واعتبر وفي وقتها أن عمر ودفنا من أنجح الثنائيات التي مرت على الشاشة.

حب للايجار هو مسلسل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول تأجير زوجة عم "عمر" – يقوم بدوره باريش اردوش- لفتاة فقيرة تدعى "دفنا" – تلعب شخصيتها التشين سانجو- ليقع "عمر" في حب "دفنا"، فيقع عمر بحب دفنا ودفنا تقع في حبه كذلك. وتقع لهما العديد من المشاكل في سبيل نجاح هذه العلاقة.

