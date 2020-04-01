شاهد كيف تقضي نسرين طافش الحجر المنزلي

أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد من منزلها جمع بين الرقص والطبخ.

و ظهرت نسرين طافش في بداية الفيديو وهي تغني وترقص على أنغام اغنية (حسبني طماع) للفنان حاتم عامور ثم قالت: (طبعا كلنا صايرين عم نسهر ومفتوحة قابليتنا على الاكل لذلك اليوم قررت انه بدي اتعشى شي فيه سعرات حرارية قليلة وما بتنصح) لتقوم بعدها بشرح طريقة تحضير (Raw Noodles)، وفق موقع دنيا الوطن.



وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة: ((Raw noodles) النودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة (Made with joy) لذيذة بتشبع و سعرات حرارية منخفضة اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي و اعملوا شي مفيد).



