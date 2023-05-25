شاهد: ماريتا الحلاني تفيض جمالا و سعادة في حفل تودع العزوبية

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانيةماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني، جمهورها خلال الساعات الماضية، أجواء حفل توديع العزوبية، الذي احتفلت به برفقة أفراد عائلتها وصديقاتها، على صفحتها الرسمية بموقع (انستغرام).

هذا و أقامت ماريتا الحلاني الاحتفالية قبيل حفل زفافها المقرر اقامته خلال الأيام المقبلة من خطيبها كميل أبي خليل رئيس الإنتاج في تطبيق (أنغامي) الشهير للموسيقى.

و نشرت ماريتا صورا وفيديو من الاحتفالية، نالت إعجاب متابعيها الذين علقوا تفاعلوا كالتالي: (أحلى عروس ، جميلة، مبروك يا قمر، جميلة جدا ، أحلى عروس).

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، قد احتفلت بخطوبتها في فبراير /شباط الماضي 2023.



