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شاهد: ماريتا الحلاني تفيض جمالا و سعادة في حفل تودع العزوبية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 03:29
ماريتا الحلاني و خطيبها
ماريتا الحلاني و خطيبها

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانيةماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني، جمهورها خلال الساعات الماضية، أجواء حفل توديع العزوبية، الذي احتفلت به برفقة أفراد عائلتها وصديقاتها، على صفحتها الرسمية بموقع (انستغرام).

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ماريتا الحلاني

هذا و أقامت ماريتا الحلاني الاحتفالية قبيل حفل زفافها المقرر اقامته خلال الأيام المقبلة من خطيبها كميل أبي خليل رئيس الإنتاج في تطبيق (أنغامي) الشهير للموسيقى.

ماريتا الحلاني

و نشرت ماريتا صورا وفيديو من الاحتفالية، نالت إعجاب متابعيها الذين علقوا تفاعلوا كالتالي: (أحلى عروس ، جميلة، مبروك يا قمر، جميلة جدا ، أحلى عروس).

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، قد احتفلت بخطوبتها في فبراير /شباط الماضي 2023.

ماريتا الحلاني


 

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كلمات دالة:ماريتا الحلاني

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