شاهد: محمود قابيل و نجليه في أول ظهور لهما

ظهر النجم المصري محمود قابيل مع نجليه (إبراهيم وأحمد) لأول مرة في صورة تبادلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

عدد كبير من فانز النجم المصري أكدوا أن نجل محمود الذي يقف إلى يساره، وهو إبراهيم أكثر شبهاً لوالده وخاصة خلال فترة شبابه، في الوقت الذي رأي أغلب النشطاء أن الشابين يتمتعان بوسامة وجاذبية، كما كان يتمتع والدهما خلال فترة شبابه وحتى الآن بالرغم من تقدم عمره، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن محمود قابيل سبق وتزوج من الفنانة المصرية سهير رمزي في السبعينات، في الوقت الذي نفى فيه الفنان كل الشائعات التي روجت لزواجه من الممثلة المصرية ميرفت أمين.