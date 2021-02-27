شاهد: منة شلبي تروج لفيلم (الإنس و النمس) بإطلالة غامضة

طرحت الفنانة المصرية منة شلبي البوستر الرسمي الأول لها من فيلمها الجديد (النمس والإنس).

و ظهرت منة شلبي بإطلالة مرعبة، تسيطر عليها أجواء عالم الجن واتشحت باللون الأسود، رغم أن الفيلم مصنف ضمن فئة الكوميديا، ومن بطولة الفنان محمد هنيدي.

وسبق و نشرت منة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور (إنستجرام)، البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلة: (الإنس والنمس، أول تعامل مع أستاذ شريف عرفة، حاجة عظمة كدة، إن شاء الله خير يا رب).

فيلم (الإنس والنمس) بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير. و تدور أحدث الفيلم فى إطار كوميدي تشويقي يحكي قصة موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، التي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.







