شاهد: منى زكي تبهر متابعيها بإطلالاتها في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة منى زكي الأنظار إليها، بعد ظهورها بشكل متألق كالعادة في جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع (إنستجرام) ، وسرعان ما لفتت انتباه الكثيرين من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت النجمة منى زكي بالكثير من الملابس المختلفة والأماكن المختلفة، للتنوع في جلسة تصويرها الجديدة التي التقطت كلها في وضح النهار، مما دفع عدد من متابعيها لكتابة تليق متسائلين: (هو القمر بيطلع بالنهار؟)، حسب موقع اليوم السابع.

وتواصل النجمة منى زكي تصوير مسلسلها الجديد (تقاطع طرق) مع المخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، و الذي يجمع فيه المخرج تامر محسن النجمة منى زكى بأبطال مسلسل (قابيل) والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهما محمد ممدوح ومحمد فراج ليسجل العمل التعاون الثاني على التوالي بين الثنائي، كما يشارك في البطولة سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجى ونسرين طلعت وعدد آخر من الفنانين الشباب.





