شاهد: نوال الزغبي تروج لألبومها الجديد من حمام السباحة

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن قرب طرح ألبومها الغنائي الجديد، حيث شوقت جمهورها للألبوم، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على (تويتر)، وظهرت وهي داخل حمام السباحة، وكتبت نوال على الصورة قائلة:(الألبوم الجديد قريب جدا انتظروا).

و كانت نوال الزغبي قد صرحت إنها تقوم حاليا بتجهيز ( ألبوم صغير)، من المقرر أن يصدر في منتصف الشهر الجاري، ويتضمن أربع أغاني منهم أغنيتين باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة الخليجية، وأغنية باللهجة اللبنانية، من إنتاج شركة (روتانا) كما سيتم تصويرهم جميعا على طريقة الفيديو كليب.

وتابعت الزغبي خلال تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية: (أتعاون في الألبوم الصغير مع كل من الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والملحن روبير الأسعد والشاعر اليمني محمد القاسمي والشاعر أحمد ماضي والملحن والفنان زياد برجي).

كما أوضحت المطربة اللبنانية أن الكليبات ستكون من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، والأغاني المصرية التي سيتضمنها الألبوم إيقاعية راقصة، بينما ستكون الأغنية الخليجية ليست رومانسية، والأغنية اللبنانية ما بين الرومانسي والراقص.