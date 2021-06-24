شاهد: نيكول سابا تخطف الانظار بإطلالة ذهبية ساحرة

كشفت الفنانة نيكول سابا، عن جلسة تصوير ، خضعت لها مؤخرًا. ونشرت نيكول سابا، صورا من الجلسة، عبر حسابها على (إنستجرام)، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان (الجو حلو)، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقال موزع الأغنية، إنها تحمل طابع البهجة وتتماشى مع الأجواء الصيفية، حيث مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها المميزة منها براحتي، التوتو ني، وقررت و يا واد يا تقيل و غيرها.