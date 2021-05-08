شاهد: هكذا احتفل شريف رمزي بعيد ميلاد ابنته

حرص الفنان شريف رمزي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتة. ونشر شريف من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) صورا برفقة ابنتة وعلق قائلا : (كل سنة وانتي طيبة يا أكتر بنت حبيتها في حياتي ربنا يحميكي و يحفظك ، Happy birthday my little angel).

كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقد طمأن جمهوره فىقائلاً إنه أجرى مسحة كورونا وثبتت إيجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر الله على كل شيء وحاليًا حالته مستقرة.

ونصح شريف رمزي، الجميع بالحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التي تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، متمنيا الدعاء للجميع.