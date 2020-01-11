شاهد: هنا الزاهد تشعل (إنستجرام) بإطلالة مختلفة

فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها بعدما أدخلت تعديلاً بسيطاً على شكلها. ونشرت عل حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة ظهرت فيها وقد تخلت عن طريقة فرد الشعر وسرحته على شكل Bun.

وحققت الصورة التي التقطتها عن قرب منذ الساعات القليلة الأولى بعد نشرها أكثر من 321 ألف إعجاب بحسب موقع دنيا الوطن.



واكتفت الزاهد بالتعليق عليها: (قريب جداً). ويشار إلى أنها أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت صورة أخرى لها مع التعليق الطريف:(إيه دا؟ طلعتي مش وحشة والله) محققة أكثر من 587 ألف إعجاب.



