شاهد: هيدي كرم و إطلالة لطيفة بصحبة (آخر العنقود)

شرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور ( انستجرام ) صورة جديدة بصحبة ابنها الأصغر.

وعلقت هايدي على الصورة قائلا : (اخر العنقود سكر معقود). ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل ؛(كلبش 3) تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، وعدد آخر من الفنانين.