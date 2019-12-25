شاهد: يارا تتألق وسط الأجواء الميلادية و تهنىء جمهورها

شاركت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، بصورة جديدة لها، خلال الاحتفال بالكريسماس.

وتألقت يارا فى الصورة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت شالاً باللون الأحمر، ونسقت معه بلوفر صوف باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، مع بعض مستحضرات التجميل.

وعلقت يارا على الصورة: (ميلاد مجيد أصدقائي🙏🏻ان شاءالله بهالّليلة المجيدة المباركة يخلق فيها الحب، الخير والمحبة الحقيقيّة والسلام بقلوبنا وبكل العالم .. قولوا آمين🙏🏻🤗).