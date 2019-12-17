شاهد: ياسمين صبري بالـ(روب) و لفافات الشعر على إنستجرام

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لـجلسة تصوير نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام ). و ظهرت ياسمين صبري، خلال الجلسة بـ(الروب)، وهي تلف شعرها بلفافات الشعر ، وحصدت الصور العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها على الصور التي تغزل في جمالها وأناقتها.

تشارك الفنانة ياسمين صبري، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها.



وظهرت "صبري"، مرتدية روبا أوف وايت، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، وميكب هادى وبسيط يتناسب معها، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .



وعلقت"صبرى"على الصور:"من خلف الكواليس" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.