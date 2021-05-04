شاهد: يسرا تشارك متابعيها بصورة (مع أحلى بنتين في الدنيا)

نشرت النجمة يسرا صورة لها مع الفنانة جميلة عوض والفنانة مايان السيد، من مسلسل (حرب أهلية)، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وعلقت يسرا قائلة : (من حلقة النهاردة.. مع أحلى بنتين في الدنيا.. مستقبلهم كبير وعظيم).

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب .

وتجسد يسرا في العمل شخصية (مريم) إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في (حرب أهلية) بعد نجاحهما العام الماضي في مسلسل (خيانة عهد).